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Tekirdağ'da korkutan görüntü: Kamara Deresi kırmızı akıyor... İnceleme başlatıldı

#Tekirdağ#Kamara Deresi#Kırmızı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi, atıklar nedeniyle kırmızı renge bürünerek, Marmara Denizi'ne döküldü. Dereyi kirleten sorumluları bulmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Daha önce yine olmuştu. Bir firmaya yüklü miktarda ceza kesilmişti. Yine aynı firma olma ihtimali var” dedi. Dereden aldıkları numuneyi incelemeye gönderdiklerini belirten Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Müdürü Ozan Deniz, "İki ihtimal var; ya atık su deşarjı var ya da başka bir maddenin PH düşüklüğü değerin suya salınımıyla buradaki kirliliğin karışmasıyla oluşan bir renk" ifadelerini kullandı.

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Kamara Deresi, Marmara Denizi’ne atıklar nedeniyle kırmızı renge bürünerek aktı. Derenin kirlenmesine, yakın bölgedeki fabrikaların neden olduğu öne sürülürken, Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Dere, aynı sorunla daha önce de karşılaştı. 40 gün önce böyle bir durum oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü konunun takipçisi oldu. Bugün de müdürlüğü bilgilendirdik. İncelemelerde bulunup nereden geldiğini bulmaya çalışacaklar. Daha önce bir firmaya yüklü miktarda ceza kesilmişti. Yine oradan olma ihtimali var" diye konuştu.

Tekirdağda korkutan görüntü: Kamara Deresi kırmızı akıyor... İnceleme başlatıldı

"İKİ İHTİMAL VAR"

Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Müdürü Ozan Deniz de kırmızı akan derenin Marmara Denizi'ne karışmasıyla buradaki canlıları da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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Dereden aldıkları numuneyi incelemeye gönderdiklerini belirten Deniz, "Biz de bunu takip edeceğiz. Her gün buraları gelip kirlilik var mı, diye kontrol ediliyor. İki ihtimal var; ya atık su deşarjı var ya da başka bir maddenin PH düşüklüğü değerin suya salınımıyla buradaki kirliliğin karışmasıyla oluşan bir renk. Kesinlikle bir kirlilik var. Zaman zaman bize şikayetler geliyor. Biz de değerlendiriyoruz. Bunun içindeki kimyasal maddeler denize ulaştığında martılar ve diğer hayvanlar zarar görecektir. Bitki örtüleri zarar görecektir" dedi.

"TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun ise Kamara Deresi'nin sürekli kirletildiğini ve kırmızı renge bürünerek aktığını dile getirerek, "Kıpkırmızı akıyor. Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Burada mücadelemiz, çalışmalarımız hep devam etmekte ama maalesef ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün yaptırımlarının caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz, kapatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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Tekirdağda korkutan görüntü: Kamara Deresi kırmızı akıyor... İnceleme başlatıldı

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#Tekirdağ#Kamara Deresi#Kırmızı

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