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Tekirdağ'da korkunç ölüm: Lastik değiştirirken devrilen römorkun altında kaldı

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#Çorlu#Trafik Kazası#Lastik Tamircisi
Tekirdağda korkunç ölüm: Lastik değiştirirken devrilen römorkun altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 14:53

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği buğday yüklü römorkun altında kalan lastik tamircisi Suriye uyruklu Emced Sabuni (33), hayatını kaybetti.

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Kaza saat 10.00 sıralarında Yenic Mahallesi Tekirdağ kara yolu üzerinde meydana geldi. N.Ü., kullandığı traktörün buğday yüklü römorkunun lastiğinin patlaması üzerine aracını yol kenarına çekti. N.Ü.'nün telefonla aradığı lastikçi H.G., yanında çalışan Suriye uyruklu Emced Sabuni ile lastiği patlayın traktörün yanına geldi.

Tekirdağda korkunç ölüm: Lastik değiştirirken devrilen römorkun altında kaldı

Sabuni, patlayan lastiği tamir etmek için krikoyu koyup kaldırmak istediği sırada buğday yüklü römork üzerine devrildi. Çevredekiler Sabuni'yi aracın altından çıkarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sabuni'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sabuni'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Çorlu#Trafik Kazası#Lastik Tamircisi

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