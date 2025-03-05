×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da korkunç olay! Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çerkezköy#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:04

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay (19), hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Mehmet Can U., saklandığı merada yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camisi önünde meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.

Tekirdağda korkunç olay Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet hayatını kaybetti

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı. Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağda korkunç olay Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet hayatını kaybetti

Tekirdağda korkunç olay Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çerkezköy#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!