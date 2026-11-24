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Olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi’nde meydana geldi. Evde Mehmet Çağlar ile gelini Nihal Çağlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mehmet Çağlar, gelinini bıçakladı. Çağlar, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Evdeki diğer aile bireylerinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Nihal Çağlar, kurtarılamadı.

Mehmet Çağlar, jandarmaya giderek teslim oldu.

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TUTUKLANDI

Katil zanlısı Mehmet Çağlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Çağlar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çağlar'ın ifadesinde, "Tartışma sonrasında cinnet getirdim, öldürdüm" dedi.