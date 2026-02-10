Tekirdağ'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen bir kişi, 16 yaşındaki Erkan Karadeniz’e av tüfeğiyle ateş etti. Saldırgan olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.