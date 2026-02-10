×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Cinayet#Erkan Karadeniz
Tekirdağda korkunç olay 16 yaşındaki çocuk, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 10:43

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen bir kişi, 16 yaşındaki Erkan Karadeniz’e av tüfeğiyle ateş etti. Saldırgan olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Cinayet#Erkan Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!