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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da korkunç kaza! Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü önündeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolu Kamara Dere mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Bülent Dikerler (50) yönetimindeki servis minibüsü, aynı yöne giden Nursel Yeşildağ (60) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nursel Yeşildağ ile yanındaki Muhsin Yeşildağ'ın (65) yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Tekirdağda korkunç kaza Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Yaralanan 4 kişiden minibüs şoförü Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam, (36) ve Hüseyin İlker, (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Tekirdağda korkunç kaza Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı



'MİNİBÜS ÇOK HIZLI GELİYORDU'

Kazanın görgü tanığı Sinan Er, minibüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu" dedi.

Tekirdağda korkunç kaza Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

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