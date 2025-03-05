Tekirdağ'da korkunç kaza! İki araç arasında sıkışan şoför, hayatını kaybetti

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Metin Maşalcı, 16 BJZ 837 plakalı TIR'ını yolun kenarına çekip yükünü kontrol ettiği sırada arkadan gelen İdris Gökhan yönetimindeki 34 FTD 961 plakalı kamyon çarptı. İki araç arasında sıkışan Maşalcı, hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü İdris Gökhan ise aracında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökhan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Maşalcı'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.