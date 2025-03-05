×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da korkunç kaza! İki araç arasında sıkışan şoför, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Tır#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 14:16

Tekirdağ'da kamyon, yol kenarında park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Bu sırada iki araç arasında sıkışan TIR şoförü Metin Maşalcı hayatını kaybetti, kamyon şoförü İdris Gökhan ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Metin Maşalcı, 16 BJZ 837 plakalı TIR'ını yolun kenarına çekip yükünü kontrol ettiği sırada arkadan gelen İdris Gökhan yönetimindeki 34 FTD 961 plakalı kamyon çarptı. İki araç arasında sıkışan Maşalcı, hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü İdris Gökhan ise aracında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökhan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Maşalcı'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Tır#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!