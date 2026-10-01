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Tekirdağ'da korku dolu anlar: İçinde 4 yaşında çocuk olan aracı kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

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#Tekirdağ#Trafik Kazası#Çocuk
Tekirdağda korku dolu anlar: İçinde 4 yaşında çocuk olan aracı kaçırdı, ortalığı birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 11:03

Tekirdağ, Süleymanpaşa'da market önünde 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili kaçıran şüpheli, polisten kaçarken yayaya ve 2 otomobile çarptı. Yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayda, şüpheli yakalanırken küçük çocuk ailesine kavuştu.

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Edinilen bilgilere göre, olay Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre torunuyla marketten çıkan bir vatandaş, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada E.G. tarafından itilerek aracının kaçırıldığını ileri sürdü.

Tekirdağda korku dolu anlar: İçinde 4 yaşında çocuk olan aracı kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

E.G., 59 APE 174 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. İddiaya göre E.G.'nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.

Tekirdağda korku dolu anlar: İçinde 4 yaşında çocuk olan aracı kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

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İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibindeki otomobil, Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametinde ilerledi. Otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile de çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağda korku dolu anlar: İçinde 4 yaşında çocuk olan aracı kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

3 KİŞİ YARALANDI, ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kazalarda yaralanan yaya ile 2 sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağda korku dolu anlar: İçinde 4 yaşında çocuk olan aracı kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

Otomobili kullandığı iddia edilen E.G. ise polis ekiplerince yakalandı. Kaçırıldığı iddia edilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Trafik Kazası#Çocuk

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