HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da 'Kore Mahallesi'nde 70 metruk bina yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Kore Mahallesi#Yıkım
Tekirdağda Kore Mahallesinde 70 metruk bina yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 14:51

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve narkotik olaylarıyla sıkça anılan ve 'Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 10 metruk bina iş makineleri ile yıkıldı. Böylece toplam yıkılan bina sayısı 70'e ulaştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi'nin, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında mahallede uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen metruk binalar yıkılıyor.

Polis ve belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen 10 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahallede son 11 ayda 70 binanın yıkımı gerçekleştirildi, bu ay sonuna kadar yıkılan bina sayısının 100'e ulaşacağı belirtildi.

Diğer yandan bir evin yıkımı sırasında duvar dibinde yerde bulunan Türk bayrağını gören polis memuru, bayrağı aldı ve temizleyerek ekip aracına götürdü. 

