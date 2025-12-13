Tekirdağ'da 'Kore Mahallesi'nde 70 metruk bina yıkıldı

Haberin Devamı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi'nin, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında mahallede uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen metruk binalar yıkılıyor.

Polis ve belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen 10 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahallede son 11 ayda 70 binanın yıkımı gerçekleştirildi, bu ay sonuna kadar yıkılan bina sayısının 100'e ulaşacağı belirtildi.

Diğer yandan bir evin yıkımı sırasında duvar dibinde yerde bulunan Türk bayrağını gören polis memuru, bayrağı aldı ve temizleyerek ekip aracına götürdü.