×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da kız arkadaşını hatalı park nedeniyle uyaran esnafa saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çerkezköy#Yumruklu Saldırı
Tekirdağda kız arkadaşını hatalı park nedeniyle uyaran esnafa saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 16:47

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde E.G., hatalı park ettiği gerekçesiyle kız arkadaşını uyaran esnaf Ü.A.’yı (55) yumrukladı. Saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, darbedilen Ü.A., E.G.'den şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Olay, Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kadın sürücü aracını sokakta, diğer araçların çıkışını engelleyecek şekilde park etti.

Tekirdağda kız arkadaşını hatalı park nedeniyle uyaran esnafa saldırdı

Sürücü, uzun süre aracı bulunduğu yerden almayınca, çevredekiler ve esnaf durumdan rahatsız oldu. Esnaf Ü.A., park halindeki aracı almaya gelen sürücüyü uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın, olay yerinden ayrıldı. Sürücü durumu bir süre sonra sevgilisi olduğu belirtilen E.G.’ye anlattı. E.G., akşam saatlerinde Ü.A.'nın iş yerine geldi.

Tekirdağda kız arkadaşını hatalı park nedeniyle uyaran esnafa saldırdı

Haberin Devamı

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda E.G., Ü.A.'ya yumruk attı. İş yerine gelen esnafın müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Ü.A., darp ve tehdit iddiasıyla E.G. hakkında şikayetçi oldu.

Tekirdağda kız arkadaşını hatalı park nedeniyle uyaran esnafa saldırdı

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çerkezköy#Yumruklu Saldırı

BAKMADAN GEÇME!