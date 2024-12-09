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Tekirdağ’da kıskançlık dehşeti! Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki arkadaşını vahşice öldürdü

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#Tekirdağ#Çorlu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 13:23

Tekirdağ’da Aykut E., börekçide oturan yirmi beş yaşındaki eşi Mavuş E.’yi 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz’i (35) ise canice öldürdü.

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Olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aykut E., eşi Mavuş E.'yi dükkanda Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi.

Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

Tekirdağ’da kıskançlık dehşeti Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki arkadaşını vahşice öldürdü
Hayrullah Karadeniz

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz’in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tekirdağ’da kıskançlık dehşeti Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki arkadaşını vahşice öldürdü

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Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı. Aykut E’nin olayda kullandığı bıçağı ucuzluk pazarından aldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Tekirdağ#Çorlu#Polis

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