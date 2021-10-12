Tekirdağ'da kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor Uzmanlar uyardı, dikkat edinİnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edin#Çakma
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
Girit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mıGirit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mı?#Deprem
5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı!#Kripto Para
Kazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu Savcı o raporu dikkate almadıKazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu! Savcı o raporu dikkate almadı#İzmir
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
Kan donduran görüntüler Ailesi istedi genç kız böyle cezalandırıldı...Kan donduran görüntüler! Ailesi istedi genç kız böyle cezalandırıldı...#Nijerya
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Dünyanın ne kadar vakti kaldı Kıyamet Günü varyantı için tarih verdilerDünyanın ne kadar vakti kaldı? 'Kıyamet Günü varyantı' için tarih verdiler#Koronavirüs
Ankarada Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlarAnkara'da Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlar#MHP
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ünlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibiÜnlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi#Megan Fox
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Bennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli miBennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli mi?#Bennu Gerede
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

#Tekirdağ#Kaza#Trafik
Tekirdağda kaza 3 kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, Muratlı- Büyükkarıştıran yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 PM 3489 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 kişiden Cenap Akay ile Servet Arda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı Mehmet Akay da kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler:

İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edinMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuGirit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mı?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Kaza#Trafik