Tekirdağ'da kan donduran olay: Komşusunun 14 yaşındaki oğlu, boğazını kesip altınlarını çaldı

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Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rabia Y. (25), komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle evlerine çağrıldı. 14 yaşındaki İ.Ş, eve gelen kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. Ardından Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

BOĞAZI KESİLEN KADIN YOĞUN BAKIMDA

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.