Tekirdağ'da kan donduran cinayet! Dönerci indirimi kabul etmeyince öldürdü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, gittiği dönercide işyeri sahibi Kader Balcı’dan indirim yapmasını istedi. İndirim isteği kabul edilmeyince Recep Özkan, Kader Balcı’yı bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran cinayet anı güvenli kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Kapaklı’nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcı’dan alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti. Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcı’ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan’ın elindeki bıçağı aldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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