Tekirdağ'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsünden acı haber

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Kaza, gece yarısı sıralarında Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde meydana geldi. Ozan Subaşı'nın kullandığı motosiklet, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp, su kanalı düşerek metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Subaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ozan Subaşı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kamyonuyla birlikte kaçan şoförün yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)