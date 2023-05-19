Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsünden acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Trafik#Kaza
Tekirdağda kamyona çarpan motosiklet sürücüsünden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 12:43

TEKİRDAĞ'da kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ozan Subaşı (35), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, gece yarısı sıralarında Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde meydana geldi. Ozan Subaşı'nın kullandığı motosiklet, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp, su kanalı düşerek metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Subaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ozan Subaşı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kamyonuyla birlikte kaçan şoförün yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere
QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod