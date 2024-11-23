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Tekirdağ'da kahvehanede bir kişiyi bacağından vurdu

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#Tekirdağ#Ergene#Silahlı Saldırı
Tekirdağda kahvehanede bir kişiyi bacağından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 17:53

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen O.Ç., oğlunu dövdüğü iddiasıyla E.S.'yi silahla vurdu.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen O.Ç., oğlunun darbedilmesinden sorumlu tuttuğu E.S.'yi yakasından tutarak savurmaya çalıştı.

Art arda tetiğe basan O.Ç., E.S.'ye ateş açarak bacağından yaraladı. Yaralanan E.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Tekirdağ#Ergene#Silahlı Saldırı

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