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Tekirdağ'da kahreden olay! Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalışan baba, kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

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#Tekirdağ#Erdem Koç#Burak Koç
Tekirdağda kahreden olay Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalışan baba, kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 02:01

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada Erdem (48) ile eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem Koç'un yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarılar Mahallesi Karatepe Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. Erdem Koç yönetimindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil, önünde seyreden ve oğlu Burak Koç'un (25) kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan (39) yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Burak Koç’un kullandığı otomobil de çarpışan otomobillere çarptı.

Tekirdağda kahreden olay Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalışan baba, kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde aynı otomobilde bulunan Erdem ile eşi Birsen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobillerde sıkışan yaralılar Burak Koç, Sercan Arıcan, Nihan Arıcan (37) Muradiye Yavuz, Ege Arıcan (4) ve Melek Arıcan (9), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muradiye Yavuz da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

Tekirdağda kahreden olay Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalışan baba, kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

 

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#Tekirdağ#Erdem Koç#Burak Koç

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