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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı

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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda 193 kilo kaçak tütün ile tütün malzemeleri ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak tütün ile tütün mamulleri satışı yapıldığını belirledi. Polis ekipleri, önceden belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında 193 kilogram açık kıyılmış tütün, 127 bin 145 doldurulmuş makaron, 76 bin 600 boş makaron, 262 TAPDK bandrolü ve 354 bin 400 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

9 şüpheli gözaltına alındı.

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