Tekirdağ'da kaçak tütün ele geçirildi: Piyasa değeri 46 milyon 240 bin lira

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, sanayi sitesinde bir iş yeri ve deposunda kaçak tütün bulunduğu belirlendi.

İşyeri ve depoda yapılan aramada 23 ton nargile tütünü, 900 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 46 milyon 240 bin lira olan kaçak tütünlerle ilgili iş yeri sahibi Y.A., hakkında yasal işem başlatıldı. Tütünler ise M.Ş.'ye yediemin olarak teslim edildi.