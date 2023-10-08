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Tekirdağ'da kaçak göçmenler saklandıkları evde yakalandı

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#Tekirdağ#Göçmen#Operasyon
Tekirdağda kaçak göçmenler saklandıkları evde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 01:45

Tekirdağ'da bir evde yasadışı göçmenlerin bulunduğu ve yasadışı yollardan Avrupa'ya geçme hazırlığında oldukları ihbarını alan polis ekipleri göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı.

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Çerkezköy ilçesinde İhbar üzerine belirlenen bir adrese giden polis ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Evde yurtdışına kaçma hazırlığında olan 19’u Suriyeli, 2’si Filistinli olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne sevk edileceği öğrenildi.

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#Tekirdağ#Göçmen#Operasyon

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