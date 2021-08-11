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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-
Haber Giriş: 11.08.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu! Sürücü tutuklandı

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Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu! Sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da takip edilerek durdurulan araçtaki 11 kaçak göçmen ile araç sürücüsü Iraklı M.A., yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilirken, kaçakçılığı organize ettiği tespit edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, bir aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasına geldiğinde durduruldu.

Ekiplerin araç içinde yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 8 Filistin, 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili Iraklı sürücü M.A. gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kırklareli Valiliği Pehlivanköy Göç İdaresi’ne teslim edilirken, sürücü M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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