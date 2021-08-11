Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu! Sürücü tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, bir aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasına geldiğinde durduruldu.

Ekiplerin araç içinde yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 8 Filistin, 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili Iraklı sürücü M.A. gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kırklareli Valiliği Pehlivanköy Göç İdaresi’ne teslim edilirken, sürücü M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Mahkemeye çıkarılan M.A., 'insan kaçakçılığı yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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