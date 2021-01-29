Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, kamyon içerisine kurulan düzeneklerle kamyon ve TIR'lara kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi. Polisin, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt, akaryakıtların satışı sırasında kullanılan motorlu aktarım düzeneği ile içinde yakıt bulunan tanklar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.