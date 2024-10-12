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Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 doktor öldü, 2 doktor yaralandı

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#Tekirdağ#Kaza#İstinat Duvarı
Tekirdağda istinat duvarına çarpan cipteki 2 doktor öldü, 2 doktor yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 02:57

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin istinat duvarına çarptığı kazada Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz yaşamını yitirdi, 2 doktor da yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kumbağ'ın Malkara ilçesi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nildağ Turgut, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Emel Ersöz, doktorlar, A.A.G. ve L.K., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde düzenlenen kongreye katıldı. Doktorlar, kongrenin ardından L.K.'nın kullandığı 22 ADU 345 plakalı ciple evlerine gitmek üzere yola çıktı. Cip, virajında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Tekirdağda istinat duvarına çarpan cipteki 2 doktor öldü, 2 doktor yaralandı

Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kadın doktor A.A.G. ile L.K. ise ilk müdahalenin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 doktorun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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#Tekirdağ#Kaza#İstinat Duvarı

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