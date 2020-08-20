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Mehmet YİRUN/ ÇORLU,(Tekirdağ)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

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Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi. Kazada, 10 işçi yaralandı.

Kaza, bu sabah Ergene Yolu Çırakbayırı mevkisinde meydana geldi. Çorlu'dan, Ergene ilçesindeki bir fabrikaya işçi taşıyan Mehmet Maskar yönetimindeki 59 S 9289 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağındaki bariyer ile elektrik direğine çarpan midibüs devrildi. Kazada, midibüste bulunan 14 işçiden 10'u yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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