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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da, İran uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ'da, İran uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı
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TEKİRDAĞ'da polisin bir minibüste yaptığı aramada, İran uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan bir minibüste yasadışı yollardan yurtdışına gitmek isteyen kaçak göçmenler olduğu yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, İ.Ö.'nün kullandığı 34 BBG 420 plakalı minibüsü takibe aldı. Tekirdağ girişindeki Beyazköy mevkisinde durdurulan minibüste İran uyruklu biri kadın

9 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü İ.Ö., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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