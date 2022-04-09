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Tekirdağ’da indirim yarışı: Ürünler havada uçuştu

#Tekirdağ#Mağaza#İndirim
Tekirdağ’da indirim yarışı: Ürünler havada uçuştu

Tekirdağ’da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu. Vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarışırken, indirimli halılar kapanın elinde kaldı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde açılışı gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde ellinin üzerinde indirim uygulandı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi.
Mağazada halıların elli liradan satılacağını haber alan vatandaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tekirdağ’da indirim yarışı: Ürünler havada uçuştu

Mağaza önüne getirilen araçtan satışı yapılan halıları almak isteyen vatandaşlar, halıları havada kaptı. Müşteriler mağaza içerisinde birbiriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu. Yoğunluğa şahit olan vatandaşlar ise ‘bedava sanıyorlar galiba’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Tekirdağ’da indirim yarışı: Ürünler havada uçuştu

Mutfak eşyalarından tekstil ürünlerine kadar birçok üründe uygulanan büyük indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar mağaza içerisini doldururken, mağaza çalışanları paketlemeye yetişemedi. Mağazadaki indirim kampanyasının 1 hafta süreceği öğrenildi.

Tekirdağ’da indirim yarışı: Ürünler havada uçuştu

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#Tekirdağ#Mağaza#İndirim

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