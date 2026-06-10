Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı! 8'i düzensiz göçmen 10 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde M.F.T'nin kullandığı 41 BEE 429 plakalı otomobil ile G.G. idaresindeki 34 FOM 747 plakalı otomobil Çayla Kavşağı'nda çarpıştı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
8'İ DÜZENSİZ GÖÇMEN 10 YARALI
Kazada sürücüler ile 41 BEE 429 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.