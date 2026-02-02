×
Tekirdağ'da iki ilçede eğitime ara verildi

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Eğitim#Saray
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 04:53

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 02 Şubat 2026 Pazartesi günü tüm eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Malkara ve Saray Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda ilçelerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar beklendiği, bu nedenle öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi. Alınan karar kapsamında; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, hava şartlarına ilişkin gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulundu.

