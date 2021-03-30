Tekirdağ'da iğrenç iddia sonrası iş adamı İrfan Pullukçu tutuklanmıştı! Telefonları ile bilgisayarları inceleniyor

İddialara göre Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, yaklaşık 1 yıl önce o tarihte Çorlu ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nin kardeşi C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı. Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yi de alıp Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti.

C.N.K., geçtiğimiz haftalarda annesine Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı. Anne şikayetçi oldu. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturmayı olay yerinin Tekirdağ olması üzerine görevsizlik kararı vererek Tekirdağ'a devretti. Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu, 8 Mart günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Pullukçu'nun suçlamaları kabul etmeyerek yakınlarına "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.

Abla H.K. de 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

TELEFON VE BİLGİSAYARLARI İNCELEMEDE

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü sürdürürken Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletlerine incelenmek üzere el koyuldu. Pullukçu'nun, sevgilisi H.K. aracılığıyla ilişkide bulunduğu 3 kişiye para gönderdiği iddiaları üzerine banka hesapları da mercek altına alındı.

PSİKOLOGUN ANLATIMLARI DA SORUŞTURULUYOR

Savcılık, Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katılığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırıyor.

ANNE İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Öte yandan C.N.K.'nin annesi N.G., 'Şikayetten vazgeçmek için ailesi iş insanından para aldı' iddiaları üzerine ikinci kez ifade verdi. Anne, iddiaları kabul etmeyerek, "Bize 3 milyon lira teklif edildiği söyleniyor. Bize para teklif edilmedi. Zaten ben şikayetçi oldum. Benim satılık kızım yok. Şikayetçi oldum, süreç devam ediyor" dediği öğrenildi.

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