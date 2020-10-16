MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da, hafif ticari araçta 15 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem Tekirdağ'da, hafif ticari araçta 15 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da, hafif ticari araçta 15 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da, hafif ticari araçta 15 kaçak göçmen yakalandı
Abone Olgoogle-news

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, yurt dışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine 34 FE 4229 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; en fazla 5 kişinin sığabileceği değerlendirilen arka tarafta 11’i Suriye ve 4’ü Mısır uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirtilen kaçak göçmenlerin taşındığı aracın sürücüsü E.S. ise gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle