Tekirdağ’da gördüğü şiddetle beyin kanaması geçiren bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddete uğradığı iddia edilen ve götürüldüğü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği belirlenen S.Y., ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile çocuğun emanet edildiği komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocukları tutuklanıp, cezaevine konuldu.Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, savcılık ile yaptıkları görüşmenin ardından süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gürcün, “Dünden beri devam eden ve kamuoyunu derinden sarsan Malkara’da 2 yaşındaki bebeğimizin başına gelen olaylar ile ilgili soruşturmayı takip ediyoruz. Bugün de bizzat Malkara Adliyesi’ne giderek soruşturmayı yürüten savcı ile görüşerek dosya hakkında önemli bilgileri aldık ve bunun kamuoyunun doğru bilgilenmesi ve ortadaki bilgi kirliliğinin kalkması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduk’’ dedi.

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‘ANNE DELİLLERİ GİZLEMİŞ’

Bebeğin tutuklanan annesi Bakiye Yeniçeri’nin delilleri gizleyerek adli makamlarla paylaşmadığını belirten Gürcün, “Çocuğumuz 2 yaşında olayın oluş tarihi 5 Eylül ve 5’inden 8 Eylül’e kadar süreçte geçen 3 günlük bir süre var. Bu 3 günlük süre zarfında çocuk hastaneye götürülmediği gibi ne yazık ki bugün de tutuklanan annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu an ki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. 5 yaşındaki abla da olaydan sonra adli makamların kararı ile koruma altına alındı. 2 tane istismar sebebiyle gözaltına alınan, suça sürüklenen çocuk, 2 şüpheli tutuklandı ve şu anda adliyeden ayrıldığımda 2 şüpheli daha ifade vermekteydi” diye konuştu.

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‘BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR’

Hastanede tedavi gören bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Gürcün, “Durumun ciddiyetini koruduğu paylaşıldı bizimle. Ne yazık ki ilimizde yaşanan bu vahim olay bizleri derinden üzdü. Gerçekten Tekirdağ Barosu olarak çocuğun haklarını, kadının haklarını, yurttaşlarımızın her türlü haklarını korumak için mücadele ediyoruz. Bizde dünden bu yana olayın aydınlatılması için özellikle çok titiz ve özverili bir çalışma yaptığına şahit olduğumuz adli makamlarımızın, savcılığımızın emekleri için kendilerini kutluyoruz. Gerçeğin ortaya çıkması için mücadelelerine çok yakından şahit olduk. Ayrıntılı ifadeler alınıyor, üstün körü bir soruşturma yürütülmediğini gözlemledik. Bu ifadeler sayesinde gerçekten çocuğumuza bunu yapanlar ortaya çıkartılmış ve sürecin devamı ve öncesiyle ilgili ayrıntılı tahkikat yürütülmekte” dedi.

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‘CİNSEL İSTİSMAR ADLİ TIP RAPORLARI İLE KESİNLEŞTİ’

Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nun bebekle ilgili kati raporunun soruşturma dosyasına eklendiğini söyleyen Gürcün, “Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda” diye konuştu.