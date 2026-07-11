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Tekirdağ'da gölette mahsur kalan 4 köpeği vatandaşlar kurtardı

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#Tekirdağ#Ergene#Köpek
Tekirdağda gölette mahsur kalan 4 köpeği vatandaşlar kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 14:04

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde oluşturulan göletteki suda mahsur kalan 4 köpek, vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

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Ergene'nin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın arazisinde oluşturulan gölete düşen 4 köpek, su tutması için tabana ve kenarlarına serilen naylon nedeniyle çıkamayınca mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu fark edip, yardıma koştu. Çevredeki tesislerde çalışan işçilerin de destek vermesiyle 4 köpek uzun uğraşlar sonucu halatlar kullanılarak güçlükle kurtarıldı. Köpeklerin kurtarılma anları cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Görüntülerde köpeklerin sondajdan çıkan kirli su içerisinde çaresizce kurtarılmayı beklediği, vatandaşların ise büyük bir özveriyle hayvanları bulundukları yerden çıkardığı görüldü. Köpekler, daha sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

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#Tekirdağ#Ergene#Köpek

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