Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
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Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çorlu-Tekirdağ karayolunun Karatepe mevkiindeki katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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