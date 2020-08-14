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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği

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Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği
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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çorlu-Tekirdağ karayolunun Karatepe mevkiindeki katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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