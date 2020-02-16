MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
GeriGündem Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Çorlu- Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasına imha için getirilen çöplerin bulunduğu alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöplüğün tamamına yayılan yangına müdahale eden ekipler, alevleri fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan iş makinelerinin de yardımıyla güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bu arada fabrikada geçen yıl Ağustos ayında yangın çıkmış ve tesiste büyük zarar meydana gelmişti.

Tekirdağda geri dönüşüm fabrikasında yangın

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle