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Tekirdağ'da feci kaza! Yön levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

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#Tekirdağ#Motosiklet Kazası#Yön Levhası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 10:43

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik (14) hayatını kaybetti, yanındaki M.F.K. ise yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi. Azra Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 63 AJN 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı.

Tekirdağda feci kaza Yön levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle Azra Özçelik ile arkasında bulunan M.F.K. (19) adlı erkek savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Azra Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tekirdağda feci kaza Yön levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Yaralanan M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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#Tekirdağ#Motosiklet Kazası#Yön Levhası

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