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Tekirdağ’da feci kaza: İkiye bölünen otomobilden sağ çıktı

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#Trafik Kazası#Tekirdağ#Sinyalizasyon
Tekirdağ’da feci kaza: İkiye bölünen otomobilden sağ çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 16:16

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp sinyalizasyon direğine çarpan ve çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa A. (24), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne giden Mustafa A.'nın kullandığı 39 ABB 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sinyalizasyon direğine çarptı.

Tekirdağ’da feci kaza: İkiye bölünen otomobilden sağ çıktı

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Mustafa A.'nın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

Tekirdağ’da feci kaza: İkiye bölünen otomobilden sağ çıktı

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Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Tekirdağ#Sinyalizasyon

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