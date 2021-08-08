Tekirdağ'da feci kaza: Eşi ve 2 kızı hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır

Kaza, Tekirdağ- Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazadan ağır yaralanan Nadim Sevinç, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nadim Sevinç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın ön kısmında sıkışan Elif Tuğçe Sevinç Coşkun’un cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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