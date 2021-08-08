MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da feci kaza: Eşi ve 2 kızı hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır
GeriGündem Tekirdağ'da feci kaza: Eşi ve 2 kızı hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da feci kaza: Eşi ve 2 kızı hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da feci kaza: Eşi ve 2 kızı hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde anne ve 2 kızı yaşamını yitirdi, sürücü baba ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Tekirdağ- Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

Tekirdağda feci kaza: Eşi ve 2 kızı hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazadan ağır yaralanan Nadim Sevinç, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nadim Sevinç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın ön kısmında sıkışan Elif Tuğçe Sevinç Coşkun’un cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağda feci kaza: Eşi ve 2 kızı hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır

: İlginizi Çekebilir

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi