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Tekirdağ'da feci kaza: Domuza çarpan otomobil takla attı! Eczacı Begüm hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Tekirdağ#Çorlu#Trafik Kazası
Tekirdağda feci kaza: Domuza çarpan otomobil takla attı Eczacı Begüm hayatını kaybetti, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 15:20

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobil takla attı. Feci kazada eczacı Begüm Dikmen (30) hayatını kaybetti; annesi, babası ve ablası yaralandı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Dikmen (63) eşi Nazmiye Dikmen (61), kızları eczacı Begüm Dikmen, diyetisyen Damla Dikmen (34) ile Antalya'ya tatile gitti. Tatillerini tamamlayan aile İbrahim Dikmen'in kullandığı 59 ABB 520 plakalı otomobille evlerine dönüşe geçti.

Dikmen'in kullandığı otomobil, saat 04.30 sıralarında Çorlu'nun Seymen Mahallesi yakınlarında yola çıkan bir domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak devrildi. Otomobildeki Dikmen ailesinin 4 ferdi yaralandı.

Tekirdağda feci kaza: Domuza çarpan otomobil takla attı Eczacı Begüm hayatını kaybetti, 3 yaralı


Yaralılar, ihbar üzerin gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Begüm Dikmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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#Tekirdağ#Çorlu#Trafik Kazası

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