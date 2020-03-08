Tekirdağ’da feci kaza: 4'ü çocuk 7 yaralı

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara yönüne giden Yıldırım Kocapınar (27) yönetimindeki 34 BLU 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hamza Akdeniz (36) yönetimindeki 27 AAY 015 plakalı otomobile çarptı. Akdeniz’in otomobili yoldan çıkıp ters dönerken, diğer otomobil ise tarlaya girdi. Kazada, Yıldırım Kocapınar ile Hamza Akdeniz eşi Ayşe Gül (28), çocukları Ömer Asaf (4), Zeliha (10) ve Mertcan Akdeniz (8) ile Adeviye Balcı (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan Malkara - Tekirdağ karayolu, araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

‘OTOMOBİL BİRDEN KARŞI ŞERİDE GEÇİP BİZE VURDU’

Otomobilin karşı şeritten geçip aracına çarptığını söyleyen Hamza Akdeniz, “Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Şok olduk. Otomobil karşı şeritten geçti, geldi, bize vurdu, fırlattı attı bizi” dedi.





