×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

TekirdaÄŸâ€™da feci kaza: 3 ölü, 9 yaralÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#TekirdaÄŸ#Kaza#Ölümlü Kaza
TekirdaÄŸâ€™da feci kaza: 3 Ã¶lÃ¼, 9 yaralÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 07:00

TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ergene ilÃ§esinde kamyon ile iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â 

TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ergene ilÃ§esinde dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda VelimeÅŸe Mahallesiâ€™ndeki Avrupa Serbest BÃ¶lgesi karayolunda Salih Calanâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± kamyon ile Fevzi Kayaâ€™nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± servis minibÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, jandarma, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin kontrolÃ¼nde Fevzi Kaya ile minibÃ¼ste bulunan Feridun BaÄŸlan ve Halil Sevenâ€™in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Kazada yaralanan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ Salih Calan ile minibÃ¼ste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, Ä°smail Albay, HÃ¼seyin Ã–nal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak ElÃ§i ise Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza yerine gelen Ã¶lenlerin yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Aileleri jandarma ekipleri sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan kaza anÄ± olay yerindeki bir gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â

TekirdaÄŸâ€™da feci kaza: 3 Ã¶lÃ¼, 9 yaralÄ±

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#TekirdaÄŸ#Kaza#Ölümlü Kaza

BAKMADAN GEÇME!