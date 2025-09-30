TekirdaÄŸâ€™da feci kaza: 3 Ã¶lÃ¼, 9 yaralÄ±

Haberin DevamÄ±

Â

TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ergene ilÃ§esinde dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda VelimeÅŸe Mahallesiâ€™ndeki Avrupa Serbest BÃ¶lgesi karayolunda Salih Calanâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± kamyon ile Fevzi Kayaâ€™nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± servis minibÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, jandarma, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin kontrolÃ¼nde Fevzi Kaya ile minibÃ¼ste bulunan Feridun BaÄŸlan ve Halil Sevenâ€™in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Kazada yaralanan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ Salih Calan ile minibÃ¼ste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, Ä°smail Albay, HÃ¼seyin Ã–nal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak ElÃ§i ise Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza yerine gelen Ã¶lenlerin yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Aileleri jandarma ekipleri sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan kaza anÄ± olay yerindeki bir gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.





Haberin DevamÄ±

Â

Â