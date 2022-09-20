Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde, Ergene'nin TEM yolu Ulaş mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Enes Y.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen Emrullah Kaya yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada Emrullah Kaya ile otomobildeki 3 kişi araçta sıkışırken, Enes Y. ile yanındaki yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde, sürücü Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından Emrullah Kaya'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.