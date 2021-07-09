MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da faciadan dönüldü! Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
GeriGündem Tekirdağ'da faciadan dönüldü! Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 21:15 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da faciadan dönüldü! Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da faciadan dönüldü! Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Adil Bölkü yönetimindeki 34 UH 1226 plakalı kamyon ile Mehmet Sıddık Yaman idaresindeki 34 DOB 994 plakalı servis minibüsü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde çarpıştı.

Kazada yan devrilen servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi