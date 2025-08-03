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Tekirdağ'da fabrikada patlama! 2 can kaybı

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#TEKİRDAĞ#Fabrika#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 13:54

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında 2 işçi öldü.

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Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağda fabrikada patlama 2 can kaybı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi. AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu.

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Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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#TEKİRDAĞ#Fabrika#Patlama

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