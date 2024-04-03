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Tekirdağ'da fabrika servisi ile askeri personel servisi çarpıştı: 16 yaralı

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#Tekirdağ#Ergene#Trafik Kazası
Tekirdağda fabrika servisi ile askeri personel servisi çarpıştı: 16 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 10:33

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, fabrika personelini taşıyan midibüsün, içinde askeri personel bulunan minibüse arkadan çarptığı kazada 5'i askeri personel, 16 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ergene-Çorlu kara yolu üzerindeki Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İçinde askeri personelin olduğu Uzman Çavuş Yılmaz D. yönetimindeki 59 ABN 647 plakalı minibüs, lastiği patlayınca duran Osman Cancan'ın kullandığı 59 FAK 425 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için durdu. Bu sırada aynı yöne giden Hikmet Avcı'nın kullandığı 59 S 1747 plakalı fabrika işçilerini taşıyan içinde 26 kişinin olduğu midibüs, askeri servis aracına çarptı. Kazada, 5'i askeri personel, 16 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde sıkışan 1 kişi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Ergene#Trafik Kazası

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