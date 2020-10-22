Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon! 5 gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şume Müdürlüğü ile Narkotik, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, asayiş ve özel harekat ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 21 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.



Ayrıca operasyonda, yaralama ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi yakalandı. Ele geçirilen ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili ise 3 şüpheli gözaltına alındı.