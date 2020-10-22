Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon! 5 gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin önceden belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yaralama ve dolandırıcılık suçundan araması bulunan 2’nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şume Müdürlüğü ile Narkotik, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, asayiş ve özel harekat ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 21 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda, yaralama ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi yakalandı. Ele geçirilen ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili ise 3 şüpheli gözaltına alındı.
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