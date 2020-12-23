Tekirdağ'da, 'En iyi narkotik polisi anne' projesi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'En iyi narkotik polisi anne' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve narkotik polisleri kentteki alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında alışverişe gelen annelere Vali Yıldırım, polislerle birlikte gül ve uyuşturucu konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı. Vali Yıldırım, annelerle sohbet ederek, uyuşturucu madde kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

'ANNELERİN İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Vali Aziz Yıldırım, 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Anneler çocuklarını daha iyi tanırlar. Kız olsun erkek olsun. Çocuklarındaki değişiklikleri en çabuk, en iyi fark edecek olanlar da annelerdir. Onun için de siz annelere ihtiyacımız var. Annelerin iş birliğine ihtiyacımız var" dedi.