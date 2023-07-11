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Tekirdağ'da el freni çekilmeyen otomobil denize düştü

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#Tekirdağ#Otomobil#El Freni
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 12:16

Tekirdağ’da, dün akşam ormandan manzara izlemek için giden Ahmet Erek’in el frenini çekmeden park edip indiği otomobil, 150 metre yükseklikten denize düştü. İçinde kimsenin bulunmadığı otomobil, bugün denizden çıkarılacak.

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Tekirdağ’da yaşayan Ahmet Erek, dün akşam saatlerinde 39 NF 100 plakalı otomobili ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde Marmara Denizi’ne hakim ormana gitti. Otomobilini park eden Erek, manzara izlemek için aracından indi. İddiaya göre Erek’in el fenerini çekmeyi unuttuğu otomobili, eğilimli arazide hareket ederek, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize düştü. Erek de, daha sona evine gitti.

Otomobilin denize uçtuğunu görenlerin durumu 11 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Tekirdağda el freni çekilmeyen otomobil denize düştü

AFAD ve jandarma ekipleri dronla otomobilin yerini belirledi, dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada da araçta kimsenin bulunmadığı görüldü.
Tekirdağda el freni çekilmeyen otomobil denize düştü

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Jandarma ekipleri, denizdeki otomobilin plakasından sahibi Ahmet Erek’e ulaştı. Olay yerine çağırılan Erek, yalnız olarak otomobiliyle bölgeye gelip, otomobilini park ettiğini, indikten bir süre sonra el freninin çekmeyi unuttuğu aracının hareket ederek denize düştüğünü söyledi. Erek, aracının düşmesi üzerine kendisinin de evine gittiğini anlattı.

Otomobilin bugün denizden çıkarılacağı belirtilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Tekirdağ#Otomobil#El Freni

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