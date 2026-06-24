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Tekirdağ'da ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı! 23 şüpheli tutuklandı

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#Ekmek Arası Uyuşturucu#Kurye#Tekirdağ
Tekirdağda ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı 23 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 10:58

Tekirdağ’da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kurye yöntemiyle sevk etmeye çalışan şüpheliler yakalandı. Yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-22 Haziran tarihleri arasında 11 ilçede geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda toplam 126 ayrı olaya müdahale edilirken, 29'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere 145 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Tekirdağda ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı 23 şüpheli tutuklandı

2,5 KİLO UYUŞTURCU ELE GEÇİRİLDİ

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Operasyonlarda 2 kilo 597 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, bin 104 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, bin 319 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 960 TL ele geçirildi.

EKMEK ARASI UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Operasyonlarda uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kurye yöntemiyle sevk etmeye çalıştıkları belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda ekmeklerin arasına saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüphelilerin kullandığı yöntem "pes" dedirtti.

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Tekirdağda ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı 23 şüpheli tutuklandı

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ile WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirebileceğini ifade etti.

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#Ekmek Arası Uyuşturucu#Kurye#Tekirdağ

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