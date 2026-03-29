Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücüye 80 bin lira ceza

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Mersin Sokak'ta gerçekleştirilen uygulamada 07 APN 415 plakalı araç ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrolde aracı kullanan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücü A.T.Ç. hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-A maddesine göre işlem yapıldı.

Ehliyetsiz araç kullanılması ve aracın kullandırılması nedeniyle sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü ile ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.