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Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı: Pilotların durumu iyi

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#Uçuş Okulu Kazası#Tekirdağ Süleymanpaşa#Eğitim Uçağı İnişi
Tekirdağda eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı: Pilotların durumu iyi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 16:14

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motor arızası yapan özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar meydana gelmezken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan özel bir uçuş okuluna ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Tekirdağda eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı: Pilotların durumu iyi

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta herhangi bir hasar meydana gelmezken, pilotlar Berk Yılmaz Okut ile Murat Alpes, kontrol amaçlı Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tekirdağda eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı: Pilotların durumu iyi

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DHMİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yapmıştır. Edinilen ilk bilgilere göre; uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumları iyi olup hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmemiştir. Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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#Uçuş Okulu Kazası#Tekirdağ Süleymanpaşa#Eğitim Uçağı İnişi

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